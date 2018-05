Schalke 04 perde e diz adeus à chance de segundo lugar no Alemão

ALEMANHA, Gelsenkirchen - O Schalke 04 foi surpreendido em casa pelo Borussia Mönchengladbachneste domingo. Mesmo atuando em Gelsenkirchen, com o apoio da torcida, a equipe perdeu por 1 a 0, pela 32.ª rodada, e já não tem mais chances de terminar na segunda colocação do Campeonato Alemão.

O resultado deixou o Schalke com 58 pontos, sete atrás do Borussia Dortmund, a apenas duas rodadas para o fim da competição. Menos pior para o time de Gelsenkirchen que o Bayer Leverkusen só empatou no sábado e pouco ameaça sua terceira colocação, que por enquanto lhe garante na próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Borussia Mönchengladbach é o sexto, com 52 pontos.

O único gol da partida deste domingo aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Herrmann aproveitou assistência do brasileiro Raffael e finalizou bem, garantindo a vitória aos visitantes.

No outro jogo deste domingo, o Hamburgo não conseguiu escapar da crise e perdeu para o Augsburg por 3 a 1. A derrota manteve a equipe na zona de rebaixamento, com 27 pontos, na 16.ª posição, cinco pontos atrás do Stuttgart, a duas rodadas para o fim. O Augsburg é o oitavo, com 46 pontos.