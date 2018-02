Schalke 04 quer contratar de Zé Roberto, do Botafogo

A diretoria do Schalke 04 anunciou nesta quinta-feira que está próximo de acertar a contratação do meia Zé Roberto, destaque do Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro. "Se tudo correr bem, ele começará a se preparar conosco em breve", disse o manager da equipe, Andreas Müller. Está previsto que o brasileiro, de 26 anos, chegue na semana que vem a Gelsenkirchen para submeter-se aos exames médicos de rotina. Ambos os clubes concordaram em manter silêncio sobre o valor da contratação, mas a imprensa alemã estipula o valor da transação em 3 milhões de euros - cerca de R$ 8 milhões.