Schalke 04 segue em 3º na Alemanha O Schalke 04 manteve a terceira colocação no Campeonato Alemão, ao vencer, neste sábado, o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1. O dinamarquês Puolsen e o nigeriano Agali fizeram os gols do Schalke para delírio dos 66 mil torcedores. O belga Peter Van Hout descontou para o Borussia. Com este resultado, o Schalke soma 12 pontos, enquanto o Borussia Moenchengladbach segue com oito pontos, na oitava colocação. No outro jogo deste domingo, o Stuttgart, com três gols de Kevin Kuranyi, venceu o Arminia Bielefeld. O Stuttgart soma sete pontos, na décima colocação. O Arminia também tem sete pontos ganhos.