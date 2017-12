Schalke 04 só empata com o Borussia O Schalke 04, vice-campeão da temporada passada, não passou de um empate sem abertura de contagem na partida contra o Borussia Moenchengladbach, em uma das duas partidas disputadas neste domingo, e que fecharam a terceira rodada do Campeonato Alemão de futebol. Na outra partida de hoje, o Hansa Rostock venceu a equipe do St. Pauli, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Beierle, aos 20 minutos do primeiro tempo. Todos os outros sete jogos foram realizados no sábado: 1860 Múnich 1 x 1 Hamburgo; Stuttgart 0 x 0 Werder Bremen, Energie Cottbus 1 x 0 Nuremberg, Friburgo 1 x 3 Hertha Berlín, Borussia Dortmund 4 x 0 Wolfsburgo, Bayer Leverkusen 1 x 1 Bayern 1 e Kaiserslautern 2 x 1 Colonia. Classificação: 1) - Borussia Dortmund 9. 2) -Kaiserslautern 9. 3) - Bayer Leverkusen 7. 4) - Energie Cottbus 6. 5) - Bayern 4. 6) - Colonia 4. 7) - Hamburgo 4. 8) - Hertha 4. 9) - Borussia Moenchengladbach 4. 10) - Werder Bremen 4. 11) - Friburgo 3. 12) - Nuremberg 3. 13) - Hansa Rostock 3. 14) - St.Pauli 2. 15) - Stuttgart 2. 16) - Schalke 1. 17) - Wolfsburgo 1. 18) - 1860 Múnich 1.