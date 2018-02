Schalke 04 tropeça e empata com o Hannover pelo Alemão O Schalke 04 segue em má fase no Campeonato Alemão. O time dos brasileiros Kuranyi e Rafinha abriu neste sábado a 25.ª rodada da competição e ficou apenas no empate com o Hannover, fora de casa, por 1 a 1, somando agora quatro partidas sem vencer no campeonato. O time continua na liderança com 50 pontos, mas o vice-líder Werder Bremen joga neste domingo pelo complemento da rodada e caso vença, diminui a diferença entre as equipes para um ponto. O Hannover está em sétimo, com 34 pontos. Outro time que não foi bem na rodada foi o Hertha Berlim, que perdeu para o Borussia M´gladbach por 3 a 1 e está em oitavo colocado com 34 pontos e continua brigando por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os gols da vitória do Borussia foram marcados por Rafael (duas vezes) e Delura. O gol do Hertha foi marcado por Gimenez. Apesar da vitória, os anfitriões continuam em útimo lugar, com 24 pontos. Fora de combate O Stuttgart empatou em casa por 0 a 0 com o Wolfsburg e sofreu uma baixa considerável. A equeipe, que continua em terceiro lugar no Campeonato Alemão, não poderá contar com o atacante alemão Mario Gómez durante seis semanas. Artilheiro da competição com 13 gols, Goméz sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho direito. Filho de pai espanhol e mãe alemã, o atacante se machucou ainda no primeiro tempo do jogo e desfalcará a Alemanha na partida contra a República Tcheca, válida pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa 2008. Nos outros jogos deste sábado, o Bochum ganhou do Borussia Dortmund por 2 a 0, o Energie Cottbus perdeu para o Alemannia Aachen por 2 a 0 e o Mainz derrotou o Arminia Bielefeld por 1 a 0. Atualizado às 16h