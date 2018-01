Schalke 04 vacila no final e perde chance de reassumir vice-liderança do Alemão

A troca de posições dos times que perseguem o líder Bayern de Munique segue intensa no Campeonato Alemão. Neste domingo, o Schalke 04 perdeu uma chance preciosa de reassumir a vice-liderança da competição ao empatar por 1 a 1 em casa com o Hannover. A equipe de Gelsenkirchen vencia a partida até os 40 minutos da etapa final, quando vacilou e levou o empate.

+Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

+Lewandowski e Müller resolvem e Bayern vence Werder Bremen de virada no Alemão

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem poder voltar a figurar na segunda colocação, o Schalke 04, com o empate no jogo que fechou a 19.ª rodada do Campeonato Alemão, fica em terceiro, com os mesmos 31 pontos do vice-líder Bayer Leverkusen, mas atrás por ter saldo de gols inferior (5 contra 12). RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund também somam 31 pontos e vêm logo atrás - na quarta, quinta e sexta posições, respectivamente.

Todos estão a 16 pontos do líder Bayern de Munique, que venceu o Werder Bremen neste domingo e segue com folga rumo a mais uma conquista nacional. Com o empate, o Hannover permanece em 10.º lugar, com 27 pontos.

O placar da partida foi aberto pelo jovem croata Marko Pjaca. Com frieza e habilidade, o atacante, que chegou recentemente ao Schalke 04 vindo de empréstimo da Juventus, recebeu dentro da área, deu um lindo corte no zagueiro e chutou no canto esquerdo do goleiro Tschauner, que tocou na bola mas não evitou o gol.

Na segunda etapa, coube ao time de Gelsenkirchen administrar a pequena mas segura vantagem, considerando que o Hannover até teve mais posse de bola, só que não foi capaz de oferecer qualquer perigo ao goleiro Faehrmann. O Schalke 04, porém, falhou e, quando tudo levava a crer que sairia com a vitória, vacilou no final da partida, aos 40 minutos, cedendo o empate.

No lance, o zagueiro brasileiro Naldo, que costuma ter atuações seguras e já é experiente no futebol alemão, por onde atua há 12 temporadas, falhou feio. Ele não conseguiu cortar cruzamento da esquerda e a bola sobrou para Fuellkrug marcar e frustrar os planos do Schalke 04 de voltar à vice-liderança.