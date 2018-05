Schalke 04 vence e conta com tropeço do Dortmund para garantir vice do Alemão

O Schalke 04 garantiu neste sábado o vice-campeonato do Campeonato Alemão ao vencer o Augsburg por 2 a 1, fora de casa, pela penúltima rodada. Com o resultado, o time foi a 60 pontos e não pode ser mais alcançado pelos demais concorrentes.

O Borussia Dortmund aparece em terceiro e viu as chances de assumir o segundo lugar acabar com a derrota também neste sábado por 2 a 1 para o Mainz, em casa. Com o tropeço, a equipe permaneceu com 55 pontos. Já o Mainz confirmou a permanência na elite ao chegar aos 36 pontos, em 14º lugar.

O Hoffenheim vai garantindo até aqui a última vaga para a Liga dos Campeões, com o quarto lugar. Mas a definição ainda está em aberto. Isso porque a equipe perdeu por 2 a 0 para o Stuttgart, fora de casa, e foi a 52 pontos.

O Bayer Leverkusen, que está em quinto, perdeu a oportunidade de ultrapassá-lo ao ficar no empate sem gols com o Werder Bremen fora de casa. Com isso, o time visitante foi a 52 pontos, mas segue fora da Liga dos Campeões por ter pior saldo de gols.

O Bayern de Munique, que não tem nada a ver com isso, e já garantiu de maneira antecipada o hexacampeonato consecutivo, derrotou o lanterna Colônia por 3 a 1 e chegou aos 84 pontos. O adversário já está rebaixado com 22 pontos.

A Campeonato Alemão termina no próximo sábado, com todos os jogos às 10h30. Confira a rodada:

Bayer Leverkusen x Hannover 96

Bayern de Munique x Stuttgart

Freiburg x Augsburg

Hamburgo x Borussia Mönchengladbach

Hertha Berlin x RB Leipzig

Hoffenheim x Borussia Dortmund

Mainz x Werder Bremen

Schalke 04 x Eintracht Frankfurt

Wolfsburg x Colônia