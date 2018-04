Schalke acerta com brasileiro Raffael, ex-Dínamo de Kiev

Com o acerto, Raffael volta a jogar no futebol alemão após poucos meses de experiência na Ucrânia. O meia defendeu o Hertha Berlin entre os anos de 2008 e 2012. Marcou 23 gols em 110 partidas no Campeonato Alemão. Também anotou 10 gols em 30 jogos da segunda divisão, quando o Hertha foi rebaixado.

Raffael também tem passagens pelo futebol da Suíça, onde aportou na Europa, em 2003, após iniciar carreira no Juventus-SP. De volta à Alemanha, o meia terá a missão de ajudar o Schalke a se reabilitar no campeonato nacional após forte queda no fim do ano passado.

O time chegou a ocupar a vice-liderança da tabela, mas oscilou nos últimos jogos e caiu para o 7º lugar. Os seguidos desfalques, como o do holandês Ibrahim Afellay, também contribuíram para a queda de aproveitamento da equipe, que inicia 2013 nesta sexta-feira, em partida contra o Hannover, no retorno do Campeonato Alemão.