Schalke anuncia a rescisão de contrato do ganês Boateng

O Schalke 04 surpreendeu nesta segunda-feira e anunciou a demissão do meia Kevin-Prince Boateng. O jogador de 28 anos era um dos nomes de mais peso no elenco do clube, mas foi dispensado depois de mais uma derrota do time de Gelsenkirchen, que caiu por 2 a 0 diante do Colônia no último domingo, pelo Campeonato Alemão.

A má fase definitivamente atingiu o Schalke, que venceu somente uma das últimas oito partidas. Como consequência, a equipe não só deixou a briga por uma vaga na Liga dos Campeões, como também vê ameaçada sua classificação para a Liga Europa. Atualmente, é a sexta colocada no Alemão, com 45 pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund.

A derrota para o Colônia foi a gota d''água para a diretoria do clube, que chegou a anunciar após a partida que medidas seriam tomadas. Sobrou para Boateng e Sidney Sam, que tiveram seus contratos rescindidos, e para Marco Höger, que foi suspenso dos treinos até este sábado.

A diretoria do Schalke não deu maiores detalhes sobre os motivos das dispensas, mas Boateng e Sam tinham em comum o fato de serem dois dos maiores salários do elenco. O ganês também tem um histórico de confusões extracampo. No ano passado, por exemplo, ele chegou a ser excluído da seleção que disputava a Copa do Mundo do Brasil por indisciplina.