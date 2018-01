Schalke cai em Bochum e pode perder a liderança do Alemão O Schalke 04 se complicou em campo nesta sexta-feira e pode ter se complicado no Campeonato Alemão. Com a derrota para o Bochum, por 2 a 1, fora de casa, na abertura da 31.ª rodada, a equipe de Gelsenkirchen corre o risco de perder a liderança da competição para o Werder Bremen, que jogará contra o Arminia Bielefeld, também fora de casa, no domingo, e agora só precisa vencer para ultrapassar o rival - hoje a diferença é de dois pontos (62 a 60). O atacante Kevin Kuranyi abriu o placar para o Schalke, aos nove minutos do primeiro tempo, após um cruzamento da esquerda. Só que os visitantes se enrolaram na defesa e permitiram a virada do Bochum ainda na primeira etapa. O bósnio Misimovic, aos 33, e o grego Theofanis Gekas, aos 42, marcaram os gols. Gekas, aliás, é o artilheiro do Alemão, com 19 gols. Quem também pode aproveitar o tropeço do Schalke 04 é o Stuttgart. Terceiro colocado, com 58 pontos, a equipe enfrentará neste sábado o Borussia Moenchengladbach, fora de casa. Na luta para se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern Munique terá pela frente o Hamburgo, em Munique.