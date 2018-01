Schalke continua colado no Bayern O Schalke 04 venceu o Hannover (11.º) por 1 a 0 (gol de Hanke) neste domingo e continua colado no Bayern de Munique na disputa pela liderança - e pelo título - do Campeonato Alemão 2004/05. Agora, os dois times dividem a primeira colocação com 47 pontos. A rodada foi encerrada com o empate entre Bayer Leverkusen (5.º) 1 x 1 Stuttgart (6.º), sendo que este gol foi marcado pelo atacante brasileiro Cacau, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo. O gol do Leverkusen foi marcado por Berbatov.