Schalke contrata brasileiro Michel Bastos por empréstimo

"Estamos muito felizes por termos conseguido contratar Bastos", afirmou o diretor esportivo Horst Heldt em comunicado.

"Ele tem muitas habilidades e pode nos ajudar imediatamente Ele também pode jogar a Liga dos Campeões."

O jogador de 29 anos vai substituir Lewis Holtby, que se transferiu para o Tottenham Hotspur.

A equipe do Schalke caiu para o sexto lugar no Campeonato Alemão depois de uma queda de rendimento no final do ano passado.

O Schalke enfrentará o turco Galatasaray, que recentemente contratou Wesley Sneijder e Didier Drogba, nas oitavas de final da Liga dos Campeões no próximo mês.

(Reportagem de Karolos Grohmann)