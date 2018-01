Schalke e Bayern disputam título A rodada do fim de semana do campeonato alemão beneficiou o Bayern de Munique e deixou indefinida a decisão do título. O líder Schalke 04 não passou de uma vitória sobre o Bochum em 1 a 1, e o Bayern conseguiu uma vitória sobre o Friburgo por 1 a 0. As duas equipes estão dividindo a liderança, com 56 pontos. Neste domingo, o Unterhaching conseguiu vencer o Munique 1860 no último minuto de jogo. Com essa vitória, o time chega aos 34 pontos e sai da zona de rebaixamento. O Hamburgo, por sua vez, venceu o Hansa Rostock por 2 a 1, de virada. Resultados da rodada: sexta-feira - Wolfsburgo 1 x 1 Borussia Dortmund. Sábado: Kaiserslautern 0 x 1 Bayer Leverkusen; Stuttgart 2 x 1 Werder Bremen; Colonia 4 x 0 Energie Cottbus; Hertha Berlín 3 x 0 Eintracht Francfort.