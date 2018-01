Schalke e Bayern mantêm a ponta Schalke 04 e Bayern de Munique venceram por goleada neste sábado, na abertura da 27ª rodada, e se mantiveram na ponta do Campeonato Alemão. o Schalke recebeu o Nuremberg e não encontrou dificuldades: venceu por 4 a 1. O Bayern jogou fora de casa, mas mesmo assim confirmou seu favoritismo e bateu o Wolfsburg por 3 a 0. As duas equipes somam agora 56 pontos. O Stuttgart venceu o Werder Bremen por 2 a 1 e continua na terceira posição, com 51. A rodada será completada neste domingo. Borussia Moenchengladbach enfrenta o Bochum e o Borussia Dortmund pega o Hertha Berlin. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.