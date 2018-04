Schalke e Hertha vencem fora de casa e avançam na Copa da Alemanha

Schalke 04 e Hertha Berlin não tiveram vida fácil, mas estrearam com vitórias na Copa da Alemanha e garantiram-se na próxima fase do torneio nesta segunda-feira. O time de Gelsenkirchen viajou para encarar o Dynamo de Berlim e levou a melhor por 2 a 0. Pelo mesmo resultado, o Hertha bateu o Hansa Rostock, também fora de casa.

Os dois tradicionais clubes tiveram bastante dificuldades e só arrancaram para os triunfos nos minutos finais de suas partidas. No caso do Schalke, o herói foi o ucraniano Konoplyanka. Ele marcou aos 32 e aos 46 minutos do segundo tempo para garantir a classificação aos visitantes.

O Hertha, por sua vez, sofreu ainda mais para confirmar a vaga na próxima fase. O primeiro gol da equipe só saiu aos 40 minutos do segundo tempo, com o lateral Weiser. Já nos acréscimos, o bósnio Ibisevic selou o triunfo após receber assistência de Leckie e fez a festa da torcida visitante.

Outro visitante que garantiu classificação nesta segunda-feira foi o Nuremberg. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o Duisburg por 2 a 1, com gols de Behrens e Margreitter. Wolze descontou. O único mandante a vencer foi o Paderborn, que passou pelo St. Paulli também por 2 a 1, com gols de Wassey e Antwi-Adjej. Allagui fez o de honra do adversário.