Schalke e Stuttgart fazem jogo chave para futuro do Alemão O Schalke 04, líder do Campeonato Alemão, recebe no sábado o Stuttgart, terceiro na tabela, na principal partida da 26.ª rodada da competição. Faltando nove rodadas para o fim do campeonato, quatro pontos separam as duas equipes, razão pela qual o Stuttgart não pode pensar em nenhum resultado além da vitória se ainda quiser sonhar com o título. No entanto, o Stuttgart também precisa abrir o olho, já que sua vantagem em relação ao Bayern, quarto colocado, é de apenas um ponto, e o time corre o risco de não chegar nem à Liga dos Campeões caso vacile. Também no sábado, o Bayern joga fora de casa contra o Eintracht Frankfurt, que está na zona de rebaixamento. Se vencer, o time fica em boa situação, independente do que acontecer no confronto entre Schalke e Stuttgart. Se o líder sair com a vitória e a equipe de Munique vencer, o Stuttgart cai para quarto. Em caso de vitória do adversário, o time fica a três pontos do Schalke. Um empate deixa as coisas como estão. Arriscar um palpite para o jogo não é fácil. O Schalke vem se mostrando nervoso nas últimas rodadas, como se sentisse o peso de estar perto da conquista de um título que não leva há 48 anos. A queda de rendimento do time de Gelsenkirchen permitiu ao Bayern reduzir sua distância de 12 para seis pontos, dando à equipe remotas chances de conquistar o tri. O Stuttgart também não aproveitou a má fase do líder, o que também favoreceu o time de Munique. Para a partida, o Stuttgart terá o desfalque do atacante Mario Gómez, que rompeu os ligamentos do joelho direito no último domingo e desfalca o time por seis semanas. O Werder Bremen, vice-líder a três pontos do Schalke e que vem de classificação às quartas da Copa da Uefa, receberá no domingo o Mainz, que vem fazendo um segundo turno extraordinário. O time saiu da lanterna e ocupa a décima posição. O jogo tem uma atração extra: o reencontro do egípcio Mohammed Zidan, estrela do Mainz, com o Werder Bremen, que o mandou embora na metade da temporada por não considerá-lo suficientemente bom para o elenco. E ele já prometeu que se vingará. A equipe dos brasileiros Diego e Naldo - convocado por Dunga para os amistosos da seleção contra Chile e Gana - tenta recuperar o artilheiro Miroslav Klose, que não enfrentou o Bayern no último domingo e também desfalcou a equipe contra o Celta, pela Copa da Uefa. A rodada se completa com as partidas Hertha Berlim x Energie Cottbus, Hannover x Hamburgo, Borussia Dortmund x Nuremberg, Aachen x Arminia Bielefeld, Wolfsburg x Bochum e Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach.