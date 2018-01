Schalke e Werder Bremen mantêm luta pelo título alemão Schalke 04 e Werder Bremen, respectivamente líder e vice do Campeonato Alemão, seguem sua luta particular pela ponta da tabela da competição neste fim de semana. O Werder Bremen entra em campo nesta sexta, em casa, contra o Alemannia Aachen. Após passar por uma crise de resultados, a equipe se recuperou. Até mesmo o atacante Miroslav Klose, que amargava um jejum, voltou a balançar as redes. Com uma vitória, o Bremen pode assumir provisoriamente a liderança, o que obrigaria o Schalke a superar o Energie Cottbus neste sábado, também em casa. Atualmente, a diferença entre as duas equipes é de dois pontos - 59 a 57. Nas últimas rodadas, o Schalke mostrou força para manter a liderança, comandado pelo atacante teuto-brasileiro Kevin Kuranyi, em boa fase, e com a volta do meia Lincoln, ex-Atlético-MG, que retornou após seis jogos de suspensão. O time não pode nem pensar no empate, já que as duas equipes se igualariam em caso de vitória do Bremen, que, por ter saldo de gols melhor, assumiria a liderança. Também no sábado, Stuttgart e Bayern de Munique jogam uma partida decisiva para as pretensões das duas equipes de classificação à Liga dos Campeões. O Bayern precisa vencer para tirar o Stuttgart da terceira posição e voltar a sonhar com uma das vagas à Liga dos Campeões, competição a qual o time precisa ir para evitar uma crise. Ao Stuttgart basta a vitória, mas o empate também não seria ruim, já que faltam quatro rodadas para o fim da competição. Mas a equipe ainda sonha com o título alemão, e por isso quer a vitória. Além disso, os jogadores estão empolgados pela classificação à final da Copa da Alemanha. Já Bayer Leverkusen e Nuremberg também jogam uma pequena final no sábado, mas para decidir vagas na Copa da Uefa. O Nuremberg é outro que chega empolgado, pois se classificou à final da Copa da Alemanha com uma goleada de 4 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt - até agora, este é o ponto culminante da melhor temporada do clube nos últimos 25 anos. O Leverkusen, por outro lado, chega em mau momento, desde que sofreu uma derrota de 3 a 0 em casa para o Osasuna, pela Copa da Uefa. Desde então, o time perdeu para o Bochum, novamente para a equipe espanhola e para o Bayern. A 30ª rodada se completa com os seguintes jogos: Hertha Berlim x Borussia Dortmund, Wolfsburg x Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt x Bochum, Hannover x Borussia Mönchengladbach e Hamburgo x Mainz.