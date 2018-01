Wolfsburg e Schalke avançam na estreia da Copa da Alemanha

Nove jogos deram continuidade, neste sábado, à primeira fase da Copa da Alemanha, que teve outras três partidas nas sexta-feira. E até agora a zebra passou longe. Todas as equipes tradicionais que entraram em campo saíram-se vitoriosas e avançaram à próxima etapa da competição.

Só quem teve trabalho foi o Werder Bremen, que precisou para prorrogação para ganhar do Würzburger Kickers, da terceira divisão, por 2 a 0. Ujah marcou no primeiro tempo extra, enquanto Bartels fez no segundo.

O Wolfsburg enfrentou o Stuttgarter Kickers, equipe de Stuttgart que disputa a terceira divisão da Alemanha. Bendtner, De Bruyne, Dost e Kruse marcaram para o time do brasileiro Naldo, que venceu por 4 a 1, fora de casa.

O Schalke 04 também atuou como visitante, fazendo 4 a 0 no Duisburg, com direito a pênalti perdido pelo argentino Di Santo. O atacante, entretanto, depois deixou sua marca. Nastasic, Geis, Goretzka e Huntelaar fizeram os outros gols do Schalke, que teve a estreia do lateral brasileiro Junior Caiçara.

Antes de buscar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen fez 3 a 0 no Lotte, equipe que disputa ligas regionais. O time da primeira divisão teve dois pênaltis a seu favor, convertidos por Bender e Çalhanoglu. Contratado junto ao Red Bull Salzburg, André Ramalho ficou no banco.

O Eintracht Frankfurt fez 3 a 0 no Bremer, time amador, enquanto o Colônia fez 4 a 0 sobre o Meppen 1912, com três gols do atacante francês Modeste. O Bayern de Munique joga domingo, contra o Nöttingen, enquanto o Borussia Dortmund pega o Chemnitzer.