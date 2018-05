Schalke empata e deixa a zona de classificação à Liga Europa

No jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 viajou a Frankfurt para enfrentar o Eintracht e ficou apenas no empate por 0 a 0, neste domingo, caindo na tabela e deixando a zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

O empate deixou o Schalke na sétima posição com 35 pontos, ultrapassado pelo Mainz, que assumiu a quinta colocação, com 36. O Bayer Leverkusen aparece com 35, mas é melhor nos critérios de desempate e ocupa o sexto lugar. O Campeonato Alemão reserva quatro vagas para a Liga dos Campeões e duas para a Liga Europa, de acordo com a classificação - o campeão da Copa da Alemanha também se garante na Liga Europa.

Por outro lado, o Eintracht Frankfurt briga contra o rebaixamento e abriu para dois pontos a diferença em relação ao Werder Bremen, 16.º colocado e primeiro time na zona da degola do Alemão.

Agora o Schalke se prepara para voltar a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Hamburgo pelo Campeonato Alemão. No mesmo dia, o Eintracht Frankfurt viaja à capital do país para enfrentar o Hertha Berlin.