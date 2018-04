Schalke empata sem gols com Hoffenheim pelo Alemão

O Schalke desperdiçou a chance de se manter na ponta da tabela do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, ao empatar sem gols com o Hoffenheim, fora de casa, na abertura da terceira rodada da competição.

Mesmo com o empate, o time dos brasileiros Mineiro, Rafinha, Bordon e Kuranyi (naturalizado alemão) assumiu a liderança provisória, com sete pontos. No entanto, poderá perder a ponta neste final de semana na sequência da rodada.

Já o Hoffenheim, surpresa na temporada passada, segue decepcionando, sem vencer na competição. A equipe dos brasileiros Maicosuel, Wellington, Carlos Eduardo e Luis Gustavo soma apenas dois pontos na tabela.

Jogando em casa, o Hoffenheim até se esforçou para alcançar a sua primeira vitória no campeonato, mas parou nas boas defesas do goleiro Neuer. O Schalke, por sua vez, jogou recuado e segurou o resultado, sem levar perigo ao gol dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Schalke tentará mostrar força diante do Freiburg, que veio da Segunda Divisão, no sábado, fora de casa. Já o Hoffenheim buscará o primeiro triunfo no jogo contra o Hannover, longe de sua torcida, no mesmo dia.