Schalke empresta meia-atacante Holtby ao Bochum

Os dois clubes confirmaram a transação do jogador de 19 anos, que já defendeu a seleção sub-20 da Alemanha. O meia-atacante chegou ao Schalke no ano passado, contratado junto ao Alemannia Aachen, da segunda divisão, e defendeu o clube de nove partidas do Campeonato Alemão.

Holtby prometeu que vai lutar para manter o Bochum na elite do futebol da Alemanha. Atualmente, a equipe está na 14ª colocação, com 20 pontos, após 19 rodadas.