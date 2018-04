Schalke fica no empate de 2 x 2 com Hanover 96

Teemu Pukki, começando uma partida do Alemão pela primeira vez desde a sua compra do HJK Helsinki, marcou os dois gols para o Schalke, incluindo o empate no segundo tempo.

O finlandês colocou o Schalke na frente aos 26 minutos com gol saído de jogada individual, passando por dois defensores e driblando o goleiro Ron-Robert Zieler para marcar. A vantagem durou apenas três minutos, já que o empate chegou de cabeça em gol contra do zagueiro grego Kyriakos Papadopoulos.

Mohammed Abdellouae colocou o Hanover em vantagem com o seu oitavo gol na temporada, pouco antes de Pukki empatar novamente aproveitando passe de Jefferson Farfan no 18 minuto do segundo tempo.

O Schalke tem 22 pontos em 12 partidas, uma a menos do que o Borussia Dortmund, Werder Bremen e o Borussia Moenchengladbach, que venceram no sábado.

O Bayern Munich, líder com 25 pontos, joga fora de casa contra o Augsburg na última partida desde domingo.