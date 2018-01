Schalke ganha com 3 gols de Aílton O Schalke 04 ganhou do Borussia Moenchengladbach por 3 a 1, neste domingo, com 3 gols do brasileiro Aílton. E chegou aos mesmos 44 pontos do Bayern de Munique, que goleou o Borussia Dortmund no sábado. Assim, os dois dividem a liderança do Campeonato Alemão, depois de disputada a 22ª rodada. Na outra partida realizada neste domingo, o Stuttgart derrotou o Hertha Berlim por 1 a 0.