Schalke ganha "decisão" contra Bayern O Schalke 04 assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão, neste domingo, ao vencer o Bayern de Munique, por 1 a 0, gol do brasileiro Lincoln, de falta, aos 24 minutos do segundo tempo, diante de 61.500 torcedores, em Gelsenkirchen. "Treino de 20 a 30 faltas por dia. Que bom que tenha funcionado em um jogo tão importante." O time dos também brasileiros Bordon e Aílton tem 53 pontos, três a mais que o Bayern, restando nove rodadas. A equipe de maior torcida da Alemanha não é campeã desde 1958. No outro jogo deste domingo, o Stuttgart venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0. O Stuttgart soma 45 pontos e alcança a terceira colocação, superando o Werder Bremen.