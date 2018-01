Schalke ganha e encosta na liderança Com gols de Asamoah, Sand e Hanke, o Schalke 04 derrotou neste sábado o Wolfsburgo por 3 a 0 e encostou no líder do Campeonato Alemão, Bayern, com 41 pontos. O time de Munique joga somente neste domingo contra o Arminia Bielefeld. O Stuttgart perdeu para o Hamburgo por 2 a 1 e perdeu a terceira posição para o Werder Bremen, vencedor do confronto contra o Moenchengladbach por 2 a 0. O Hertha bateu o Nuremberg por 2 a 1 e já é o quarto colocado. Confira os demais resultados: Kaiserslautern 2 x 1 Hansa Rostock e Friburgo 0 x 0 Hannover.