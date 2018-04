Schalke goleia Bayern por 5 a 1 O Schalke 04, vice-campeão do campeonato alemão de 2000, goleou hoje o Bayern de Munique por 5 a 1. O Bayern agora tem 34 pontos está em quinto na classificação. O Schalke, sétimo colocado, tem 32. Enquanto isso, o atual líder Bayer Leverkussen ampliou sua vantagem ao vencer o Rostock por 2 a 0 e atingindo 42 pontos, contra 39 pontos do Borussia Dortmund, que amanhã enfrenta o Hertha Berlim. O Stuttgart, nono colocado na tabela, goleou o Hamburgo por 3 a 0. Amanhã a rodada do campeonato alemão terá Borussia Dortmund x Hertha Berlim, além de Energie Cottbus x Werder Bremen. Veja os demais resultados de hoje: St Pauli 3 x 1 Wolfsburg; Freiburg 2 x 0 Nuremberg; Stuttgart 3 x 0 Hamburgo; 1860 Munique 3 x 0 Cologne; Borussia Moenchengladbach 0 x 2 Kaiserslautern; Bayer Leverkusen 2 x 0 Hansa Rostock.