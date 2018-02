Schalke libera, e Gustavo deve acertar com o Palmeiras O Palmeiras deve anunciar nesta quinta-feira o seu oitavo reforço para a temporada, o quarto vindo do Paraná. Trata-se do zagueiro Gustavo, de 24 anos. ?É um ótimo jogador, muito profissional e de ótimo caráter?, elogia o técnico Caio Júnior, que também veio da equipe curitibana, assim como o zagueiro Edmílson, o volante Pierre e o atacante Cristiano. Gustavo deve assinar um contrato de dois anos com o clube do Palestra Itália. O defensor já tem tudo acertado com a diretoria palmeirense e é esperado nesta quinta-feira em São Paulo para formalizar o acordo. A contratação de Gustavo dependia da resolução de um entrave jurídico dele com o Schalke 04. O zagueiro havia assinado um pré-contrato com o clube alemão, mas desistiu do negócio depois de perceber que não ganharia tanto quanto imaginava. O problema foi resolvido nesta quarta e ele está liberado para defender com time paulistano. ?Ele estava muito ansioso, com muita vontade de vir pra cá?, conta Caio Júnior. Segundo a diretoria, a chegada de Gustavo não fecha o ciclo de contratações. A meta é achar um centroavante. ?Mas está difícil?, admite o diretor Gilberto Cipullo.