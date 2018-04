Schalke libera e Holtby reforça Tottenham imediatamente

Anteriormente, Holtby rejeitou uma oferta do Schalke 04 para renovar o seu contrato que se encerrará em junho. Em seguida, o meia acertou a sua transferência para o Tottenham após o fim do vínculo. Porém, nesta segunda, o clube alemão explicou que fechou um acordo para liberar o jogador imediatamente.

"Foi a melhor solução para todos os interessados", disse Horst Heldt, gerente-geral do Schalke 04. O dirigente não revelou os detalhes do acordo fechado com o Tottenham, mas garantiu que o clube alemão vai receber "uma quantia razoável" para liberar Holtby imediatamente.