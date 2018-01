Schalke pega o Mainz para manter liderança do Alemão O líder Schalke 04 visita no sábado o Mainz, enquanto seu maior rival, o Werder Bremen, joga no domingo, fora de casa, contra o Borussia Dortmund, nas duas partidas mais importantes da 29.ª rodada do Campeonato Alemão. O Schalke, que tem dois pontos de vantagem sobre o Bremen, tem pela frente um time que voltou à zona de rebaixamento, mas que já se mostrou capaz de jogar boas partidas e, sob pressão, pode dificultar a vida do líder. Grande rival do Schalke (que também é da região de Gelsenkirchen), assim como o Mainz, o Dortmund é outro time que luta para se manter na primeira divisão, e também não deve ser presa fácil para o Bremen, no domingo. O terceiro aspirante ao título é o Stuttgart, que tem quatro pontos a menos que o líder, e receberá o Hannover, no sábado. No entanto, a principal luta da equipe do atacante brasileiro Cacau até o momento não é pelo campeonato, mas sim para manter o terceiro lugar, que lhe daria uma vaga na Liga dos Campeões, e à qual também aspira o Bayern de Munique, que está dois pontos abaixo, e pegará neste domingo o Bayer Leverkusen. Em franca decadência após o vexame contra o Osasuna nas quartas de final da Copa da Uefa (perdeu as duas partidas, 3 a 0 em casa, e 1 a 0 fora), o Leverkusen ocupa atualmente a quinta colocação, que vale uma vaga na próxima edição do mesmo torneio, que também é disputada pelo Nuremberg. A equipe, que vem logo atrás do Leverkusen, na sexta colocação, enfrentará no sábado o Aachen, que ocupa a 12.ª colocação. Situação perigosa vive o Wolfsburg. Entre a sua atual sétima colocação e o início da zona de rebaixamento, há apenas cinco pontos de diferença. Desta forma, todas as outras partidas da rodada fazem parte da luta do time do brasileiro Marcelinho Paraíba pela permanência na primeira divisão. Já o lanterna Borussia Mönchengladbach precisa ganhar praticamente todas as partidas restantes para tentar se salvar, começando pelo duelo de sábado, contra o Hamburgo. O Arminia Bielefeld, que receberá o Eintracht Frankfurt, também estaria entre os rebaixados caso o campeonato terminasse hoje. Mas, assim como o Mainz, a equipe está a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento. A rodada será concluída com os duelos entre Bochum e Hertha Berlim, e Wolfsburg e Energie Cottbus.