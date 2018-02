Schalke perde e deixa Bayern encostar O Schalke tropeçou neste domingo pelo Campeonato Alemão: perdeu por 2 a 1 para o Mainz na casa do adversário e, com isso, deixou o Bayern de Munique encostar novamente na liderança da competição, ficando ambos empatados no topo com 53 pontos, sendo que o Bayern leva vantagem nos critérios de desempate. O gol do Schalke foi do meia brasileiro Lincoln, aos 25 minutos, de pênalti. O Mainz, mesmo com a vitória, continua em posição inferior na classificação: é o 13.º, com 30 pontos. O outro jogo deste domingo foi Stuttgart (3.º, com 48 pontos) 1 x 0 Freiburg (18.º e último, com 16 pontos).