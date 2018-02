Schalke perde em casa e vantagem pode cair para um ponto O Schalke 04 voltou a se complicar no Campeonato Alemão. O time perdeu nesta sexta-feira por 2 a 0 para o Hamburgo, em casa, na abertura da 24.ª rodada, e pode ver sua vantagem na liderança cair para apenas um ponto neste sábado, se o vice-líder Stuttgart vencer o Bayer Leverkusen, fora de casa. Foi a segunda derrota consecutiva do Schalke em seu estádio, em Gelsenkirchen. Na semana passada, a equipe perdeu por 1 a 0 para o mesmo Bayer Leverkusen que agora pode ajudá-la, e a vantagem só não caiu mais porque o Stuttgart empatou em casa, sem gols, com o Hertha Berlim. O Schalke, que busca seu primeiro título desde 1958, quando o profissionalismo ainda não havia sido oficializado na Alemanha, tem 49 pontos, contra 45 do Stuttgart. O jogo desta sexta foi o primeiro de equipe sem o brasileiro Lincoln, que foi suspenso por cinco jogos por acertar um tapa em Schneider, do Leverkusen, após o fim da partida do último domingo. O Hamburgo subiu para o décimo lugar, com 27 pontos, e respirou na luta para escapar do rebaixamento. A vitória foi definida no segundo tempo, com gols do holandês Van der Vaart, aos 26 minutos, e do croata Olic, aos 35. A derrota do Schalke foi boa também para o Werder Bremen, terceiro colocado, com 43 pontos, que enfrenta neste sábado o Bochum, outro ameaçado pelo rebaixamento - é o 15.º colocado, com 24 pontos. O time dos brasileiros Diego e Naldo tenta se reabilitar, depois de obter um empate e três derrotas nos últimos jogos. Quem também pode voltar a sonhar com o título é o Bayern de Munique, quarto colocado, com 40 pontos, que deixou para trás a má campanha com vitórias nos últimos dois jogos. A equipe, no entanto, tem um jogo complicado neste sábado, contra o Hertha, em Berlim, e os jogadores não escondem que a principal meta, por enquanto, é alcançar o terceiro lugar, que garante a última vaga alemã na próxima Liga dos Campeões.