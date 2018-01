Schalke perde jogo. Liderança ameaçada O Schalke 04 está ameaçado de perder a liderança do Campeonato Alemão ainda neste final de semana. É que foi derrotado pelo Kaiserslautern por 2 a 0, neste sábado, na abertura da 19.ª rodada, e fica com 37 pontos, a mesma quantidade do Bayern, que joga neste domingo contra Werder Bremen. Se o time de Munique pelo menos empatar assume a ponta da classificação. Brasileiros - Apenas um jogador brasileiro marcou gol nesta rodada: foi Robson Ponte, na goleada do Bayer Leverkusen sobre o Bochum por 4 a 0. Com esta vitória, sua equipe está na quarta posição, com 34 pontos. Os outros resultados da rodada foram: Borussia Dortmund 1 x 1 Borussia Moenchengladbach; Stuttgart 2 x 4 Nuremberg; Freiburg 1 x 0 Wolfsburg; Arminia Bielefeld 0 x 1 Hannover e Hamburgo 2 x 1 Mainz.