Schalke perde para o Bayern, mas segue líder do Alemão Jogando fora de casa, o líder Schalke 04 foi derrotado neste sábado pelo Bayern de Munique por 2 a 0, no Estádio Allianz Arena, mas manteve-se na ponta da tabela do Campeonato Alemão graças ao empate sem gols do segundo colocado, o Werder Bremen, diante do Energie Cottbus. Com os resultados deste sábado da 27.ª rodada do Nacional, o Schalke, que mandou a campo os brasileiros Bordon e Rafinha, segue em primeiro na classificação com 53 pontos, dois à frente do Werder, do ex-santista Diego. Atual bicampeão do Alemão, o Bayern ocupa a quarta colocação, com 47. Precisando vencer para seguir na luta pelo tricampeonato e se aproximar dos líderes, o Bayern de Munique abriu o marcador logo aos 3 minutos de jogo, com um gol marcado pelo atacante holandês Roy Makaay, que havia recebido passe do compatriota Mark van Bommel. O time dirigido pelo técnico Ottmar Hitzfeld ampliou aos 33 da etapa final. Depois de assistência do zagueiro brasileiro Lúcio, o meia bósnio Hassan Salihamidzic bateu para superar o goleiro Manuel Neuer. O resultado deixa o Bayern de Munique confiante para o confronto com o italiano Milan, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo de ida das quartas-de-final acontecerá no Estádio San Siro, em Milão. Já o Stuttgart, que também está na luta pelo título - ocupa a terceira colocação -, ganhou do Alemannia Aachen por 3 a 1, em seus domínios, no Estádio Gottlieb-Daimler. Os gols dos anfitriões foram marcados pelo brasileiro Cacau, pelo meia suíço Marco Streller e pelo alemão Benjamin Lauth.