Schalke rescinde contrato de Alcides Eduardo Alcides, zagueiro campeão mundial com a seleção sub-20 na semana passada, nos Emirados Árabes, está desempregado. Seu atual clube, o Schalke 04, da Alemanha, resolveu rescindir o contrato ? empréstimo até junho de 2004 ? por questões financeiras. Segundo o manager do Schalke, Rudi Assauer, o clube alemão não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o Mirassol, de São Paulo, time que detém os direitos federativos do zagueiro e o fim do vínculo foi inevitável.