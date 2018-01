Tentando se recuperar no Alemão, Schalke derrota Mainz em casa

Após um início de temporada fraco, o Schalke 04 mostrou força e venceu neste domingo, de virada, o Mainz, pelo complemento da quarta rodada do Campeonato Alemão, em Gelsenkirchen. Em outro duelo da rodada, o Werder Bremen surpreendeu o Hoffenheim na casa do adversário por 3 a 1.

Em Gelsenkirchen, na Arena Veltnis, o time da casa saiu na frente, após um bom primeiro tempo, quando o zagueiro Matip aproveitou de cabeça e estabeleceu a vantagem para o Schalke, aos 37 minutos. Logo depois, aos 42, o Mainz empatou com Mali, em jogada de Clemens.

No segundo tempo, os anfitriões saíram em busca da vitória e Matip, outra vez em jogada decisiva, participou do lance ao lançar para Huntelaar que, atento, virou e conferiu para as redes. O triunfo do Schalke leva o time de Gelsenkirchen ao 5º lugar na tabela, com 7 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PIZARRO ESTREIA COM ASSISTÊNCIA

No outro duelo de domingo, o Werder Bremen bateu o Hoffenheim no Sul da Alemanha e subiu na tabela. Junuzovic abriu o marcador para os visitantes ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o chileno Vargas empatou a partida aos 4 minutos.

O peruano Pizarro apareceu nos descontos, ao tocar de esquerda para Ujah conferir para as redes. No minuto seguinte, Junuzovic, novamente, deu números finais ao duelo. Com a vitória, o time de Bremen ocupa agora o sexto lugar, com 7 pontos.