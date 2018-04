Schalke se reforça com o meio-campista Peer Kluge O Schalke 04 faz boa campanha no Campeonato Alemão, mas continua trabalhando para qualificar o seu elenco na janela de transferências de janeiro. Nesta segunda-feira, a equipe de Gelsenkirchen anunciou a contratação do meio-campista Peer Kluge, que estava no Nuremberg, também da Alemanha.