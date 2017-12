Schalke sofre, mas vence o Colônia e vai às quartas da Copa da Alemanha

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Schalke 04 sofreu mais do que o esperado, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha nesta terça-feira. Em Gelsenkirchen, a equipe contou com o gol solitário de Max Meyer para derrotar o Colônia por 1 a 0 e avançar.

+ Com gol de Insigne, Napoli bate Udinese e avança às quartas da Copa da Itália

Esta foi a última partida do ano para o Schalke, que volta a campo no dia 13 de janeiro pelo Campeonato Alemão, para confronto direto diante do quinto colocado RB Leipzig, fora de casa. Já o Colônia, lanterna da competição, tentará se recuperar diante do Borussia Mönchengladbach, no dia seguinte.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da diferença das equipes na tabela, o Schalke sofreu para furar a defesa do Colônia ao longo dos 90 minutos. O gol salvador só saiu aos 17 da etapa final. Oczipka cobrou escanteio pela direita e Max Meyer desviou de costas para o gol, meio sem jeito, mas a bola encobriu o goleiro Timo Horn e morreu na rede.

Quem também sofreu para ir às quartas foi o Wolfsburg. Diante do Nuremberg, da segunda divisão nacional, fora de casa, a equipe empatou por 0 a 0 no tempo normal. Mas na prorrogação, Uduokhai e Didavi marcaram os gols que garantiram o triunfo por 2 a 0 e a vaga.

Outro time tradicional que entrou em campo foi o Stuttgart, mas sem a mesma sorte. Fora de casa, a equipe foi eliminada ao cair por 3 a 1, de virada, diante do Mainz, que se classificou às quartas. Gentner abriu o placar e Aogo chegou a perder pênalti para os visitantes. Berggreen, Diallo e Serdar, então, selaram a virada.

Na outra partida do dia pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, o Paderborn recebeu o Ingolstadt e venceu por 1 a 0, com gol de Zolinski. Os últimos quatro classificados às quartas da competição serão conhecidos na quarta, com os confrontos: Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen, Werder Bremen x Freiburg, Bayern de Munique x Borussia Dortmund e Heidenheim x Eintracht Frankfurt.