Schalke tem dura missão em Stuttgart O Schalke 04, dos brasileiros Ailton, Bordon e Lincoln, tem difícil missão neste sábado, fora de casa, contra o Stuttgart, pela 28.ª rodada da Bundesliga. Além de enfrentar o terceiro colocado, que busca vaga na Copa dos Campeões, o time do Vale do Ruhr pode ver o Bayern de Munique aumentar seu saldo de gols contra o Borussia Mönchengladbach no estádio Olímpico, em Munique. Líderes, os bávaros têm 56 pontos, como o Schalke, mas com saldo de 27, 12 a mais que o rival. A rodada terá ainda os seguintes jogos: Hertha Berlim x Freiburg; Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund; Bochum x Hannover; Mainz x Wolfsburg; e Hamburgo x Werder Bremem. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.