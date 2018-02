Schalke terá dois brasileiros em campo O meia Lincoln e o zagueiro Bordon estarão em campo para tentar garantir mais uma vitória do Schalke 04, atual vice-líder do Campeonato Alemão. O adversário será o Borussia Dortmund, que faz campanha apenas regular. O Schalke já soma 30 pontos na competição e venceu oito dos últimos nove jogos. O adversário tem apenas 17 pontos. No outro jogo da rodada, o duelo de duas equipes em situação intermediária, Kaiserslautern (17) e Mainz (22).