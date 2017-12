Schalke tira Caligiuri do Wolfsburg e assina por três anos com o meia

Em meio a uma temporada irregular, o Schalke 04 foi ao mercado nesta janela para transferências de janeiro e acertou com mais um reforço. Nesta quarta-feira, o clube de Gelsenkirchen anunciou a contratação do meia Daniel Caligiuri, que estava no Wolfsburg e assinou contrato válido por três anos.

"Nós estávamos em busca de um jogador flexível, que pudesse jogar tanto pela esquerda quando pela direita, e que conhecesse o Campeonato Alemão. Nós precisávamos de opções depois da lesão de Abdul Rahman Baba e é por isso que fomos em frente com o que planejamos na janela para transferências", explicou o diretor-esportivo do clube, Christian Heidel.

Caligiuri já o quarto reforço trazido pelo Schalke neste meio de temporada. O décimo colocado do Campeonato Alemão, com somente 21 pontos em 17 partidas, já havia acertado com o zagueiro Holger Badstuber, o meio-campista Idrissa Touré e o atacante Guido Burgstaller.

Com a nova contratação o time de Gelsenkirchen adiciona experiência em seu elenco, uma vez que Caligiuri já tem 190 partidas no Campeonato Alemão, com 23 gols. O jogador de 29 anos também já atuou em 20 jogos da Copa da Alemanha, 11 da Liga Europa e oito da Liga dos Campeões. Ele estava no Wolfsburg desde 2013, quando deixou o Freiburg, que o revelou.