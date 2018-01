Schalke vence a quarta seguida no Alemão e segue em terceiro

O triunfo levou o Schalke aos 16 pontos, na terceira colocação, a cinco do líder Bayern de Munique e na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Já o Hamburgo segue com dez pontos e ocupa a nona colocação.

O Schalke começou a partida com o brasileiro Júnior Caiçara entre os titulares, mas o gol da vitória saiu com um jogador que saiu do banco de reservas, o meia-atacante Leroy Sané, de apenas 19 anos, que marcou o único gol da partida aos 15 minutos da etapa final.

O próximo compromisso do Hamburgo será pelo Campeonato Alemão, no sábado, diante do Hertha, em Berlim.