Schalke vence e afunda Colônia no Campeonato Alemão

O Colônia, por sua vez, segue de mal a pior. A derrota para o Schalke foi a quarta do time em cinco partidas. Com apenas um ponto, o clube do atacante Lukas Podolski ocupa a última colocação na tabela.

Na partida deste domingo, o Schalke abriu o placar logo a 2 minutos, com peruano Jefferson Farfán. O empate do Colônia aconteceu aos 6, com Podolski. Mas no início da segunda etapa, o georgiano Levan Kobiashvili fez o gol da vitória dos visitantes.

No outro jogo do dia, o Werder Bremen não conseguiu sair do 0 a 0 com o Hannover. Após cinco rodadas, o Werder está em oito pontos, na sexta colocação - o Hannover é 11º, com cinco.