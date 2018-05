Schalke vence e assume vice-liderança do Alemão

O Schalke 04 venceu o Werder Bremen por 2 a 0, fora de casa, neste sábado, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time chegou aos 31 pontos e ficou apenas um atrás do líder Bayer Leverkusen, que na última sexta-feira empatou por 2 a 2 com o Hertha Berlin.

O Bayern de Munique, que neste sábado goleou o Bochum por 5 a 1, fora de casa, é o terceiro colocado, com 30 pontos. Para ficar à frente do Bayern, o Schalke garantiu a vitória com gols de Kuranyi e Moravek. A derrota sofrida para o Schalke deixou o Werder Bremen na quarta colocação, com 28 pontos.

Os dois gols da vitória do Schalke neste sábado foram marcados no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Holtby fez bom passe para Kuranyi, que driblou Wiese e tocou para o gol. Aos 27 minutos, o time chegou ao 2 a 0. Moravek recebeu passe de Kuranyi e finalizou. A bola desviou em Mertesacker e encobriu Wiese, decretando o placar do duelo.