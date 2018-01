Schalke vence e respira aliviado na ponta do Alemão O Schalke 04 fez a lição de casa e bateu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, neste sábado, e se mantêm na liderança do Campeonato Alemão. Mas o destaque da 28.ª rodada foi a goleada do Stuttgart por 4 a 2 sobre o Hamburgo, que deixa a equipe na vice-liderança da competição. Com gols de Asamoah, aos 12 minutos do segundo tempo e Kuranyi, aos 25, o Schalke somou mais três pontos e respira aliviada na ponta da tabela com 56 pontos. Já em Hamburgo, o time da casa foi gelado pelo Stuttgart. O brasileiro Cacau abriu o placar logo aos 10 minutos de partida. Três minutos depois, Khedira aumentou, e Hilbert fez mais um aos 27. Na segunda etapa, o português Fernando Meira marcou o quarto aos seis minutos. Mas aos 21 e 30, Jarolim e Olic, respectivamente, descontaram para os donos da casa, que amarga a 12,ª colocação. O resultado deu a vice-liderança provisória para o Stuttgart, que ainda pode ser ultrapassado pelo Werder Bremen, que recebe o Nuremberg. Todos os resultados da 28.ª rodada do Alemão: Aachen 1 x 4 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1 x 3 Energie Cottbus Hamburgo 2 x 4 Stuttgart Hannover 1 x 2 Bayern de Munique Hertha Berlin 1 x 1 Arminia Bielefeld Schalke 2 x 0 Borussia Mönchengladbach Wolfsburg 3 x 2 Mainz