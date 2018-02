Schalke vence fora de casa e assume liderança do Alemão O Schalke 04 foi a Frankfurt e derrotou, neste sábado, o Eintracht por 3 a 1, para tornar-se líder do Campeonato Alemão. Mas a ponta da tabela pode ser recuperada pelo Werder Bremen, que pega o Hannover no domingo. O meia uruguaio Varela abriu o placar para o Schalke aos 16 minutos do primeiro tempo, marcando seu segundo gol pela equipe na temporada. Porém, logo aos dois minutos da etapa final, o japões Takahara deixou tudo igual para os donos da casa. Mas Kevin Kuranyi acabou resolvendo a partida. O atacante brasileiro, que tem cidadania alemã, balançou as redes duas vezes, aos 25 e aos 45 minutos, para levar o Schalke aos 39 pontos, contra 36 do Bremen. Já o Stuttgart, que poderia tirar o terceiro lugar do Bayern de Munique, derrotado na sexta pelo Borussia Dortmund, foi goleado por 4 a 1 pelo Nuremberg, fora de casa, e continuou em quarto, com 32 pontos. O Nuremberg abriu o marcador aos 25 do primeiro tempo, com Saenko. O atacante brasileiro Cacau chegou a empatar o jogo aos 33, mas, aos cinco da etapa final, Gresko colocou os anfitriões mais uma vez na frente. Schroth, aos 25, e Magnin, contra, aos 32, fecharam a goleada. Confira os resultados da 18.ª rodada: Arminia Bielefeld 1 x 1 Hamburgo Bochum 0 x 1 Mainz Eintracht Frankfurt 1 x 3 Schalke Energie Cottbus 3 x 1 Borussia Mönchengladbach Hertha Berlin 2 x 1 Wolfsburg Nurnberg 4 x 1 Stuttgart