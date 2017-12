Schalke vence fora e também lidera Com um gol de Lincoln, o Schalke venceu o Hamburgo, por 2 a 1, fora de casa, e igualou-se ao Wolfsburg na liderança do Campeonato Alemão, com 24 pontos. O Wolfsburg (goleado por 4 a 0 pelo Nuremberg, sábado), leva vantagem no critério de desempate: marcou 20 gols, contra 18 do Schalke. Beinlich abriu o caminho para a vitória do Schalke, aos dois minutos do 2º tempo. Hanke ainda empatou para os donos da casa. E Lincoln, aos 36, fez o gol da vitória. No outro jogo deste domingo, o Stuttgart goleou o lanterna Hansa Rostock, por 4 a 0, em casa - gols de Meissner, Kevin Kuranyi, Cacau e Heldt.