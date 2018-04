Schalke vence Freiburg e vai à Liga dos Campeões

A briga do Schalke era justamente com o Freiburg, que, se vencesse, ultrapassaria o rival deste sábado e alcançaria a quarta colocação, A derrota, no entanto, deixou a equipe em quinto, com 51 pontos, quatro a menos que o time de Gelsenkirchen. Ao Freiburg, restou contentar-se com a classificação para a Liga Europa, ao lado do Eintracht Frankfurt, que empatou por 2 a 2 com o Wolfsburg neste sábado.

Desta forma, o Schalke se juntou a Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen como representantes alemães na próxima Liga dos Campeões. Campeão com seis rodadas de antecipação e dono de uma campanha praticamente impecável, o Bayern despediu-se da competição com uma vitória sobre o Borussia Mönchengladbach.

Na despedida do técnico Jupp Heynckes do Campeonato Alemão - ele será substituído por Guardiola na próxima temporada e já avisou que não treinará mais nenhuma equipe do país -, o Bayern entrou relaxado e, com dez minutos de jogo, já perdia por 3 a 1. Então, Ribery apareceu, marcou três vezes e garantiu a vitória por 4 a 3, que fez com que o time de Munique terminasse com 91 pontos.

O Borussia Dortmund terminou a competição em segundo, 25 pontos atrás do Bayern. Neste sábado, a equipe de Jurgen Klopp despediu-se do Alemão com derrota em casa para o Hoffenheim, por 2 a 1. Terceiro colocado, o Bayer Leverkusen encerrou a campanha com vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo, fora de casa.

A vitória diante do Dortmund foi fundamental para o Hoffenheim. O resultado levou a equipe a 31 pontos, na antepenúltima colocação, dando-lhe o direito de disputar a permanência na elite alemã com o terceiro colocado da segunda divisão. Pior para o Fortuna Düsseldorf, que perdeu para o Hamburgo por 3 a 0, caiu para a penúltima posição e está rebaixado, ao lado do lanterna Greuther Furth.

Em duas partidas que pouca importância tiveram para a classificação final, o Nuremberg recebeu o Werder Bremen e venceu por 3 a 2. Já o Stuttgart atuou diante de sua torcida contra o Mainz, mas não passou de um empate por 2 a 2.