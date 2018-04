Schalke vence Hoffenheim e mantém pressão nos líderes

Com a vitória tranquila deste sábado, o Schalke se manteve na terceira colocação com 41 pontos, os mesmos do vice-líder Bayer Leverkusen, que enfrenta no domingo o Freiburg. Após a vitória sobre o Mainz por 3 a 0, o Bayern de Munique lidera com 42 pontos.

A equipe da casa aproveitou o apoio da torcida e iniciou a partida pressionando. O gol saiu logo aos 19 minutos do primeiro tempo, após Kevin Kuranyi receber em posição duvidosa e marcar o seu 11.º gol na temporada.

Em desvantagem, a equipe do brasileiro Carlos Eduardo tentou pressionar e até criou algumas boas oportunidades. Mas aos quatro minutos da etapa final, logo após o Hoffenheim reclamar de pênalti não marcado pela arbitragem, o Schalke chegou ao segundo gol com Lukas Schmitz.