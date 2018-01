Schalke vence mais uma e segue na liderança do Alemão O Schalke voltou a vencer neste sábado e se mantém na liderança do Campeonato Alemão. A vítima da vez foi o Mainz, que foi derrotado por 3 a 0. Com o resultado, o time de Gelsenkirchen abriu quatro pontos de vantagem para o Werder Bremen, que no domingo vai a Dortmund encarar o Borussia. Os atacantes Kuranyi e Asamoah, aos 10 e 34 minutos do primeiro tempo, respectivamente, abriram 2 a 0 de vantagem para o Schalke. Já aos 26 da etapa final, o meia brasileiro Lincoln, que voltou cinco jogos de suspensão, fechou o placar que consolidou a liderança do time no torneio. Em outro jogo da 29.ª rodada, o Stuttgart venceu o Hannover por 2 a 1, em casa, e passou a ocupar a vice-liderança da competição. Hilbert inaugurou o marcador para os visitantes logo aos dois minutos de partida. Já no segundo tempo, Cherundolo empatou 16, mas Zuraw fez contra aos 29 e deu a vitória ao time do atacante brasileiro Cacau. Todos os resultados do sábado na Alemanha: Arminia Bielefeld 2 x 4 Eintracht Frankfurt Bochum 1 x 3 Hertha Berlin Energie Cottbus 3 x 2 Wolfsburg Mainz 0 x 3 Schalke Nurenberg 1 x 0 Aachen Stuttgart 2 x 1 Hannover