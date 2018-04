Schalke vence Nuremberg e é vice-líder do Alemão

Com gol do brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi, o Schalke alcançou a vice-liderança do Campeonato Alemão, neste domingo, ao derrotar o Nuremberg por 1 a 0, em casa. O Schalke superou o Bayern de Munique na tabela e ficou na cola do líder Bayer Leverkusen.

O time de Gelsenkirchen soma agora 37 pontos, apenas um a menos que o Leverkusen e um a mais que a equipe de Munique. Já o Nuremberg vive situação oposta. Vindo da Segunda Divisão, o time ocupa a penúltima posição, com somente 12 pontos, à frente apenas do Hertha Berlin, em forte crise nesta temporada.

A quarta vitória seguida do Schalke no Alemão foi definido somente no início da etapa final, após um fraco primeiro tempo. Farfan cruzou na área e Kuranyi completou de carrinho para o fundo do gol. Os anfitriões chegaram a acertar duas bolas na trave, mas não conseguiu ampliar o placar.

Na próxima rodada, o Schalke vai enfrentar o Bochum, no sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Nurenberg tentará se reabilitar no campeonato diante do Eintracht Frankfurt.